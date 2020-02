Efteling

Efteling introduceert nieuw restaurantconcept: maaltijd samenstellen voor 12,50 euro

De Efteling komt met een nieuw restaurantconcept. Bij zelfbedieningsrestaurant Panorama, gelegen naast Vogel Rok, kunnen bezoekers voortaan voor een vaste prijs zelf een maaltijd samenstellen. Ze kiezen daarbij een hoofdgerecht, een bijgerecht en eventueel een drankje.



Er zijn vijf mogelijke hoofdgerechten: runderstoofschotel, saté, schnitzel, zalmburger of pasta bolognese. Verder kan er gekozen worden uit drie bijgerechten: frites, nasi en salade of seizoensgroenten. Het menu kost 12,50 euro. Wie een flesje frisdrank of water toevoegt, is 14,50 euro kwijt.





Ook nieuw is de mogelijkheid om zelf een fruitsalade samen te stellen. "Met deze gezonde optie schep je zelf het fruit op dat je lekker vindt, voeg je desgewenst yoghurt toe en maak je het af met een lekkere topping", laat de Efteling weten.



Broodjes

De verse broodjes kaas, ham gezond zalm en kip blijven in het assortiment, net als de warme broodjes.





