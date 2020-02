Kermis

Slachtoffer kermisongeluk verliest rechtszaak

Een Spaanse vrouw die haar enkel brak in de kermisattractie Barca Vikinga, een schommelschip met staanplaatsen, heeft een rechtszaak tegen de eigenaar in hoger beroep verloren. Ze moet alle proceskosten zelf betalen. Eerder kreeg het slachtoffer nog een schadevergoeding van ruim 27.600 euro toegewezen.



De vrouw kwam tien jaar geleden - op 15 augustus 2010 - met haar linkervoet vast te zitten in de tralies van het schip. Toen de attractie begon te bewegen, knapte haar enkel. Ze klaagde de eigenaar aan voor letselschade en kreeg in eerste instantie gelijk van de rechter.





ZIE OOK: Bizarre rechtszaak over gestolen kermisattractie



Die uitspraak is nu teruggedraaid. De eigenaar van Barca Vikinga heeft tijdens het proces namelijk bewezen dat zijn attractie goed werkte en aan alle voorschriften voldeed. Daarom acht de rechtbank hem niet verantwoordelijk voor het letsel van de vrouw, die zelf haar voeten verkeerd neerzette.



Getuigen

Aan een ritje in dergelijke attracties is volgens de rechter altijd een zeker risico verbonden, maar er zou in dit geval geen sprake zijn van nalatigheid. Verklaringen van drie getuigen waren bovendien niet overtuigend genoeg. Zij zagen niet hoe het incident precies gebeurde.



De vrouw in kwestie blijft nu met lege handen achter, melden Spaanse media. Ze moet wel opdraaien voor alle gemaakte juridische kosten, ook die van de tegenpartij.

ZIE OOK: Bizar ongeluk met draaimolen op Franse kerstmarkt