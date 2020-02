Efteling

Muur in Efteling-attractie Symbolica blijft afbrokkelen

De Efteling zit in haar maag met een kapotte muur in de attractie Symbolica. Die blijft maar afbrokkelen. Hoewel al verschillende keren geprobeerd is om er iets aan te doen, heeft het park nog geen blijvende oplossing gevonden. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Het probleem doet zich al geruime tijd voor bij een muur in het uitstapstation van de darkride. "Wat we ook doen, de muur blijft uit elkaar vallen", vertelt een anonieme Efteling-medewerker. In de wand zijn grote scheuren zichtbaar. De stuclaag komt los. Een gedeelte van het station is daarom afgezet.





"Het klopt dat de muur aan het afbrokkelen is", zegt een voorlichter. "We zijn aan het kijken hoe we dit permanent kunnen oplossen." Symbolica opende zo'n tweeënhalf jaar geleden, in de zomer van 2017. Er worden af en toe nog steeds aanpassingen doorgevoerd.





