Bobbejaanland

Bobbejaanland gaat in zee met Nickelodeon

Bobbejaanland gaat een samenwerking aan met kinderzender Nickelodeon. Vanaf komend seizoen kunnen bezoekers bekende personages van de tv-zender ontmoeten in het park. Dat laat het Vlaamse pretpark weten in een nieuwsbrief aan abonnementhouders.



Welke figuren precies naar Bobbejaanland komen, is nog onzeker. In een bezoekersenquête wordt gevraagd welke tv-programma's bekend en geliefd zijn bij het publiek. Er kan gekozen worden uit bekende titels als SpongeBob SquarePants, Dora the Explorer, Paw Patrol, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Fairly OddParents en Avatar the Last Airbender.





Verder bestaat de lijst uit Shimmer and Shine, Sunny Day, Butterbean's Café, Top Wing, The Loud House, Go, Diego, Go en Blue's Clues & You. Wat voor rol de Nickelodeon-karakters precies in het park krijgen, is nog niet duidelijk. Het nieuwe Bobbejaanland-seizoen start op zaterdag 4 april.



Conflict

Vorig jaar ontstond commotie toen bleek dat Movie Park Germany in de omgeving het alleenrecht eist op het inzetten van Nickeloden-figuren. Pretpark Julianatoren en enkele Plopsa-parken moesten hun Nickelodeon-shows daardoor noodgedwongen annuleren. Alleen Plopsaland De Panne viel buiten het conflict. Dat park ligt ver genoeg van Movie Park.



Bobbejaanland zal van de eis van het Duitse filmpark in ieder geval geen last hebben. Beide parken hebben dezelfde eigenaar: de Spaanse parkengroep Parques Reunidos.



Smurfen

Eerder haalde Bobbejaanland De Smurfen binnen als mascottes, maar die samenwerking was geen lang leven beschoren. Er werd al na twee seizoenen mee gestopt.

