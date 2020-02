Efteling

Houten achtbaan Efteling na bijna zeven weken weer open

De Efteling heropent houten achtbaan Joris en de Draak na een ongeplande sluiting van bijna zeven weken. Sinds 24 december staat de dubbele rollercoaster stil vanwege problemen met de stalen kettingen. Komend weekend kunnen bezoekers weer een ritje maken, vertelt een woordvoerster aan Looopings.



Vanaf zondag 9 februari is de populaire attractie weer operationeel. "We hebben er hard aan gewerkt om Joris en de Draak zo snel mogelijk te kunnen openen voor onze gasten", zegt de voorlichtster. "We zijn dan ook blij dat er dit weekend weer gestreden kan worden tegen de draak."





Joris en de Draak was bijna de volledige kerstvakantie en de hele maand januari dicht. De kettingen moesten vervangen worden. "We hebben een aantal tegenslagen gehad, waardoor het proces wat langer duurt dan gehoopt", zei een woordvoerder eerder.



Onvrede

Overigens blijft de grote vuurspuwende draak naast de achtbaan stilstaan. Het figuur is al geruime tijd kapot en er zijn geen plannen voor een reparatie, tot onvrede van Efteling-fans.



Op dit moment zijn ook waterachtbaan De Vliegende Hollander en wildwaterbaan Piraña gesloten voor onderhoud. Paardenshow Raveleijn wordt tot het voorjaar niet opgevoerd.

