Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Valentijnsdag in Duinrell: geliefden mogen gratis mee naar Tikibad

Duinrell viert de liefde met een speciale actie voor Valentijnsdag. Op vrijdag 14 februari mogen bezoekers hun geliefde gratis meenemen naar het Tikibad. Wie voor die datum online tickets bestelt voor het overdekte zwemparadijs, ontvangt twee kaartjes voor de prijs van één.



"Dat scheelt mooi 20 euro", laat een woordvoerster weten. "Stap samen in een tweepersoonsband en glijd romantisch, onder de sterrenhemel door, van de glijbaan Moonlight of dobber samen op onze Lazy River." Het Tikibad is op Valentijnsdag geopend van 16.00 tot 21.30 uur.





Er zijn maximaal vierhonderd actietickets beschikbaar. "We willen niet te veel drukte in het Tikibad", legt de voorlichtster uit. Ze belooft dat het zwembad aangekleed wordt in romantische sferen.



Het Wassenaarse attractiepark spreekt over een "spetterende speeddate", maar er wordt niet gecontroleerd of de bezoekers daadwerkelijk op date zijn. Wie een vriend, collega, kennis of familielid wil meenemen, mag ook van de actie gebruikmaken.



Vorig jaar kregen geliefden ook al korting op Valentijnsdag. "Wegens succes herhalen we de actie", aldus de woordvoerster.

