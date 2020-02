Nieuws

Nederlander bedenkt 'eerste attractiepark voor katten'

Hoe zou een attractiepark eruitzien als het speciaal voor katten was gemaakt? Een creatieve Nederlander heeft een concept ontwikkeld voor het eerste kattenpretpark ter wereld: Catland. Nando de Kroon (24) uit Apeldoorn was maandenlang met het project bezig.



Hij bedacht op eigen initiatief een klassiek overdekt pretpark met verschillende themagebieden en attracties, maar dan volledig gericht op katten. "Het doel is om jouw kat een wereld te geven waar de mogelijkheden oneindig zijn en waar plezier en speelsheid de boventoon voert, binnen het kader van diervriendelijkheid", aldus de initiatiefnemer.





De Kroon ziet het als "de volgende stap" nadat kattencafés en kattenhotels de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond schoten. Hij werd ook geïnspireerd door de populariteit van kattenfilmpjes op internet.



Spookhuis

De vier themagebieden in Catland heten de Horrorkas, de Woonkamer, de Ruimteschuur en de Achtertuin. Voorbeelden van attracties zijn een theekopjesmolen met kartonnen dozen in plaats van kopjes, een interactief spel met wortels die uit de grond schieten en een spookhuis met komkommers, waar veel katten doodsbang voor zijn.



De Apeldoorner realiseert zich dat de kans klein is dat Catland er ooit daadwerkelijk zal komen. "Om toch een betere wereld voor katten te verwezenlijken, heb ik er een goed doel aan gehangen." Op de website van Catland zijn souvenirs te koop waarvan de opbrengst naar Stichting DierenLot gaat.

















