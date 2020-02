Plopsa Group

Geen riante schadevergoeding voor Plopsa-directeur na inbraakpoging

De algemeen directeur van de Plopsa-parken ontvangt geen grote schadevergoeding na een brute inbraakpoging. In het najaar van 2018 probeerden mannen de woning van pretparkbaas Steve Van den Kerkhof binnen te dringen door de voordeur te forceren. Dat mislukte, maar de schade was aanzienlijk.



De advocaat van Van den Kerkhof vroeg 5792 euro voor de kapotte deur, plus een morele schadevergoeding van 5000 euro. "Hij heeft voortdurend een angstgevoel", zei de raadsman daarover. De rechter is daar echter niet in meegegaan.





Voorlopig moet de Plopsa-directeur het stellen met een vergoeding van 250 euro, melden Vlaamse media. Waarschijnlijk kan hij dus alleen zijn deurklink vervangen.



Oud-werknemer

Verder zijn de drie betrokken veroordeeld tot celstraffen van achttien, twaalf en zes maanden. De inbrekers kwamen op het spoor van Van den Kerkhof door een tip van één van de daders, een oud-werknemer van Plopsaland De Panne. Hij vertelde de rest waar ze moesten zijn en hoe ze het best te werk konden gaan.

