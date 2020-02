Efteling

Efteling krijgt Coca-Cola-automaten met tientallen verschillende smaken

Efteling-bezoekers kunnen binnenkort kiezen uit vele tientallen verschillende smaken frisdrank. Het attractiepark gaat speciale Coca-Cola Freestyle-machines neerzetten, zo ontdekte Looopings. Dat zijn automaten waarmee met één druk op de knop een frisdranksmaak naar keuze getapt kan worden. Er zijn meer dan honderd opties mogelijk.



Naast de gebruikelijke drankjes als Coca-Cola, Sprite en Fanta kan er gekozen worden voor obscure varianten met bijvoorbeeld kersen-, frambozen-, perzik-, aardbei- of vanillesmaak, met of zonder suiker en cafeïne.





Een handjevol andere Europese attractieparken ging de Efteling al voor. Zo kunnen bezoekers van Disneyland Paris de automaten vinden in hamburgerrestaurant Five Guys. Het Duitse Europa-Park biedt Coca-Cola Freestyle aan in de sportbar Arena of Football en het nieuwe waterpark Rulantica.



Eftelings uiterlijk

Waarom wil de Efteling de machines ook? "Omdat dit de gastbeleving verhoogt, het duurzamer is dan petflessen, het efficiëntie biedt in de operatie en commercieel interessant is", staat in een interne memo. Het concept moet de komende maanden uitgerold worden. Er wordt nog gewerkt aan een Eftelings uiterlijk voor de automaten.



De samenwerking tussen de Efteling en Coca-Cola kwam afgelopen jaar onder vuur te liggen na klachten van voedselwaakhond Foodwatch. Het park zou jonge bezoekers verleiden tot het nuttigen van ongezonde suikerdrankjes. De Efteling zwichtte voor de kritiek: flesjesautomaten kregen een soberder uiterlijk en een opvallende reclame-uiting werd weggehaald.

