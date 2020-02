Europa-Park

Europa-Park verkoopt bijzondere tassen gemaakt van oude posters

Europa-Park heeft een nieuwe bestemming gevonden voor oude reclameposters. Van grote banners die gebruikt werden om evenementen te promoten, zijn tassen gemaakt. Ze worden verkocht in de webshop van het Duitse attractiepark, zolang de voorraad strekt.



Voor het maken van de bijzondere souvenirs werd een vereniging van mensen met een handicap ingeschakeld. De tassen, voorzien van een flap met klittenband en een verstelbaar hengsel, hebben een afmeting van 30 bij 35 centimeter. In de binnenkant is een klein zakje gemaakt voor bijvoorbeeld sleutels.





Elk exemplaar is uniek, laat Europa-Park weten. Er zijn onder meer tassen met reclame voor horrorevenement Traumatica, waterpark Rulantica en een duikshow. "Het uiterlijk en het aard van het materiaal kunnen daarom enigszins variëren", waarschuwt men. De voorraad is dan ook beperkt. Eén tas kost 49 euro.





