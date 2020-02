Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn presenteert nieuw ontwerp voor attractie Jungle Expedition

Avonturenpark Hellendoorn laat een nieuwe tekening zien voor de attractie Jungle Expedition. De veertig jaar oude waterbaan ondergaat deze winter een grote opknapbeurt. Een duistere grot aan het einde van de boottocht wordt daarbij getransformeerd tot een Maya-tempel.



Dat blijkt uit een gedetailleerd ontwerp voor de vernieuwde scène. Het nieuwe verhaal achter de attractie gaat over avonturier Roger en zijn papegaai Geelsnavel. De grot zelf kent ook een eigen verhaallijn, over een hebzuchtige Maya-koning die zo gierig was dat de goden hem voor straf in een monsterspin veranderden.





"Die legende wordt echter niet expliciet uitgelegd", vertelt een woordvoerder van het Overijsselse pretpark aan Looopings. "Bezoekers moeten het zelf bij elkaar puzzelen aan de hand van de vele hints langs de baan en de nieuwe scènes." De boten zijn voorzien van audioinstallaties.



Monster

Voorheen eindigde de vaartocht met een grot waar opvarenden geconfronteerd werden met een groot monster. De attractie heette toen Jungle Monster. Eerder werd de naam Junglevaart gebruikt. Het nieuwe seizoen van Avonturenpark Hellendoorn start op zaterdag 4 april.

