Plopsa-directeur slachtoffer van inbraakpoging: 'Voortdurend een angstgevoel'

Steve Van den Kerkhof, de algemeen directeur van de Plopsa-parken, is het slachtoffer geworden van een brute inbraakpoging. Drie mannen staan terecht voor een poging tot inbraak bij het huis van de pretparkdirecteur in de nacht van 21 oktober 2018. Daarover berichten Vlaamse media.



De verdachten zijn een 20-jarige Albanees, een 32-jarige man uit Bredene en een 33-jarige man uit Nieuwpoort. Die laatste was niet bij de inbraakpoging aanwezig, maar zou de andere twee wel aangestuurd hebben. Hij is een voormalig medewerker van Plopsaland De Panne. Zo zou hij op het spoor van Van den Kerkhof gekomen zijn.





De Plopsa-baas werd wakker van het lawaai dat de ongewenste gasten veroorzaakten. "Ze hadden met bruut geweld proberen in te breken via de voordeur, maar dat mislukte", zegt hij in een verklaring. "De schade aan de deur was groot. Het werd hersteld, maar kon nog niet vervangen worden. Het huis waarin we wonen is namelijk beschermd erfgoed."



Criminele organisatie

Van den Kerkhof voelt zich onveiliger sinds het voorval, vertelt hij. "Zoals bij iedereen waar ze probeerden in te breken, is het onveiligheidsgevoel groot." Zijn advocaat vult aan: "Zijn adres werd doorgegeven in die criminele organisatie en hij werd er gemerkt als target. Hij heeft dan ook voortdurend een angstgevoel." Er wordt 5792 euro gevraagd voor de kapotte deur en 5000 euro voor een morele schadevergoeding.



De inbrekers sloegen enkele weken eerder al toe bij een restaurant in de buurt. Daar werd 5000 euro aan contant geld gestolen, net als een brandkast, handtassen en juwelen. De totale buit bedroeg 22.500 euro.



Celstraffen

De openbaar aanklager eist gevangenisstraffen tussen twaalf en achttien maanden voor het drietal, plus een boete van 1200 euro per persoon. Op 18 februari volgt de uitspraak.

