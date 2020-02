Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Kluisje Tikibad leeggehaald: gestolen bankpasjes gebruikt in Rotterdam

De politie is op zoek naar een vrouw die spullen gekocht heeft met behulp van gestolen bankpassen uit het Tikibad. Afgelopen zomer werd in het zwemparadijs van Duinrell een kluisje van een gezinnetje stiekem opengemaakt, waarna alle waardevolle spullen zijn meegenomen.



Het gaat om een merktas, een telefoon, een autosleutel en een portemonnee met bankpassen. Uit de auto van het gezin - op de parkeerplaats van Duinrell - zijn vervolgens een navigatiesysteem, een iPad en een horloge ontvreemd.





Niet veel later werden de pasjes door een onbekende vrouw gebruikt in Rotterdam. Middels contactloos betalen kocht zij er onder meer sigaretten en een broodje mee, blijkt uit camerabeelden.



Tv-zender

De diefstal vond op 31 augustus plaats, maar kwam deze week pas onder de aandacht dankzij een opsporingsprogramma op de regionale tv-zender Omroep West. Door de beelden te verspreiden, hoopt de politie meer informatie te krijgen over de vrouw in kwestie. Of het ook om de persoon gaat die de kluis heeft leeggehaald, is niet helemaal zeker.



In dezelfde maand werd het Wassenaarse attractiepark ook opgeschrikt door de diefstal van een geldkluis bij een spellenhal. Daar vroeg de politie in december nog aandacht voor.





