Disneyland Paris schakelt stroom uit in hotel: moet van de Franse wet

Eén van de hotels in Disneyland Paris zat vanmiddag een uur lang zonder stroom. Niet vanwege een storing, maar in verband met een geplande stroomuitval. Naar verluidt was het volgens de Franse wet verplicht om de elektriciteit uit te schakelen.



Dat viel te lezen op een opgehangen papiertje bij Disney's Hotel Cheyenne. "Vanwege Franse wettelijke verplichtingen moeten we op dinsdag 4 februari tussen 14.30 en 15.30 uur de stroom uitschakelen", kregen hotelgasten te horen. "Dit heeft betrekking op het hoofdgebouw en de kamers."





Telefoonlijnen werkten wel. "We adviseren om na 16.00 uur terug naar het hotel te komen. Bedankt voor je begrip." Wat precies het nut was van de opvallende actie, werd niet uitgelegd.



Tests

Een verbaasde Disney-bezoeker plaatste een foto van de memo op Twitter. Ingewijden vertellen aan Looopings dat het uitschakelen van de stroom nodig is om bepaalde tests uit te voeren. Het zou vaker voorkomen.

