Europa-Park blijft groeien: plan voor twee nieuwe hotels

De groei van Europa-Park kent voorlopig geen grenzen. Het Duitse attractiepark opende vorig jaar een zesde themahotel met honderden kamers en een overdekt waterpark. Als het aan de directie ligt, komen daar binnenkort nog meer hotels bij.



Men heeft de ambitie om binnen afzienbare twee nieuwe themahotels uit de grond te stampen. Dat onthulde directeur Thomas Mack maandag tijdens een prijsuitreiking in Berlijn. Hij noemde nog geen concrete termijn of mogelijke thema's.





Ook liet Mack weten dat Europa-Park in 2019 voor het eerst één miljoen overnachtingen genoteerd heeft, dankzij de komst van het nieuwe hotel Krønasår. Het attractiepark zelf, zonder waterpark Rulantica, was vorig jaar goed voor ruim 5,7 miljoen bezoekers. Rulantica opende eind november. Voor 2021 staat al een uitbreiding op de planning.



25 jaar

Het eerste Europa-Park-hotel, El Andaluz, opende 25 jaar geleden. Daarna volgden Castillo Alcazar (1999), Colosseo (2004), Santa Isabel (2007), Bell Rock (2012) en Krønasår - The Museum Hotel (2019). Er is ook een camping op het terrein.



Verkeersborden in de omgeving hintten al op de komst van meer hotels rond waterparadijs Rulantica. Daarop wordt gesproken over 'Rulantica Hotels' in plaats van 'Rulantica Hotel'.

