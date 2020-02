ZOO Antwerpen

Dierentuin Antwerpen deelt vrijkaarten uit vanwege bouwwerkzaamheden

De dierentuin van Antwerpen komt met een goedmakertje voor bezoekers. Wie het dierenpark de komende tijd bezoekt, mag gratis nog een keer terugkomen. Bezoekers kunnen namelijk hinder ondervinden van verbouwingen. Om die reden ontvangt iedereen een gratis drankje én een vrijkaart.



ZOO Antwerpen is op veel plekken bezig met werkzaamheden. "Deze werken vinden plaats in de winter omdat er dan minder bezoekers zijn", vertelt een woordvoerster aan regionale media. "Maar in een bedrijf dat 365 dagen per jaar open is, zijn dit soort ingrijpende werken niet te verbergen."





ZIE OOK: ZOO Antwerpen investeert 18 miljoen euro in dierencomplex



De gratis tickets zijn bedoeld "om de pijn wat te verzachten". Ook abonnees krijgen een vrijkaart. "Die mogen er dan iemand anders een plezier mee doen", aldus de voorlichtster. Uitgedeelde toegangskaarten kunnen ingewisseld worden tussen 4 april en 31 augustus.



Verhuizen

ZOO Antwerpen investeert 18 miljoen euro in de renovatie van een groot dierencomplex met zeeleeuwen, sneeuwluipaarden, amoertijgers en brilberen. Voorlopig worden de zeeleeuwen opgevangen in het oude zeehondenverblijf. De zeehonden zijn tijdelijk te vinden in het nijlpaardenbassin. Ze verhuizen later naar een vijver waar vroeger pelikanen zaten.

ZIE OOK: Youtuber klimt in dierenverblijf ZOO Antwerpen