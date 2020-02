Attractiepark Toverland

Toverland maakt eerste namen voor YouTube-evenement bekend

Toverland organiseert komend voorjaar opnieuw een speciale YouTube-dag. Op zondag 17 mei staat het Limburgse attractiepark de hele dag in het teken van bekende youtubers. Vandaag worden de eerste namen bekendgemaakt.



Dat zijn Kelvin Boerma, beter bekend als Kalvijn, Rutger Vink van YouTube-kanaal Furtjuh, Thomas van Grinsven ('Gewoon Thomas') en tweelingzussen Mylène en Rosanne Waalewijn.





Bij elkaar zijn de internethelden goed voor enkele miljoenen YouTube-abonnees. Het evenement wordt YoutubersxToverland genoemd. Meer namen volgen later. Het programma is nog niet bekend, maar het park belooft "spraakmakende en exclusieve activiteiten".



Meet-and-greets

Vorig jaar bracht een YouTube-dag in Toverland duizenden fans op de been. Toen waren onder andere Enzo Knol, Milan Knol, Dylan Haegens en Dionne Slagter te gast. Het programma bestond uit optredens, vragenrondes en meet-and-greets.

