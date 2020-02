Attractiepark Toverland

Historisch moment voor Toverland: voor het eerst meer bezoekers dan Walibi

Toverland heeft gezorgd voor een historische aardverschuiving in de pretparkwereld. Het Limburgse attractiepark trok vorig jaar voor het eerst meer bezoekers dan Walibi Holland. Seizoen 2019 werd in Toverland afgesloten met 862.000 gasten, terwijl Walibi genoegen moest nemen met 853.000 bezoekers.



Ondanks het minieme verschil van 9000 gasten zal in Sevenum ongetwijfeld de champagne ontkurkt worden. Nooit eerder was Toverland - geopend in 2001 - in bezoekersaantallen groter dan Walibi. Saillant detail is dat Walibi in 2019 miljoenen euro's investeerde in een spectaculaire nieuwe achtbaan, terwijl Toverland de groei wist te realiseren zonder een nieuwe attractie te openen.





In 2018 noteerde Toverland nog 812.000 bezoekers, 50.000 mensen minder dan afgelopen jaar. Algemeen directeur Jean Gelissen jr., die eind vorig jaar Toverland-oprichtster Caroline Kortooms verving, zegt trots te zijn. "Het is geweldig om in de bezoekersaantallen en de gastwaardering bevestigd te zien dat we de juiste dingen doen", laat hij weten. Voor 2020 wordt opnieuw een groei van het aantal bezoekers verwacht.



Kortingsacties

Een belangrijke kanttekening is wel dat Toverland zich steeds vaker inlaat met kortingsacties, om de bezoekersaantallen te stuwen. Aan het begin van het vorige pretparkseizoen werden bijvoorbeeld duizenden entreekaarten weggegeven bij aankoop van twee pakken inlegkruisjes. Bovendien is Walibi 's winters gesloten en Toverland niet.



De ambitie van Toverland is onveranderd: men wil al een tijdje de grens van 1 miljoen bezoekers per jaar doorbreken. Voormalig directrice Kortooms sprak eerder de verwachting uit dat die mijlpaal al in 2018 behaald zou worden, maar dat bleek iets te hoog gegrepen.



Streven

De directrice van Walibi zei eerder te streven naar 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Ook die doelstelling is nog ver weg.



Ondanks de verschuiving vinden er geen veranderingen plaats in de top drie van best bezochte attractieparken van Nederland. Dat zijn al sinds jaar en dag de Efteling, Duinrell en Attractiepark Slagharen. Met name de laatste twee profiteren enorm van een eigen vakantiepark: het dagbezoek ligt fors lager.

