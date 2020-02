Attractiepark Toverland

Toverland organiseert muziekfestival met André Hazes

In Toverland vindt op vrijdag 15 mei voor het eerst een groot muziekfestival plaats: Toverland Live. Na sluitingstijd staat een speciaal evenement op het programma met artiesten, bijzonder entertainment en attracties. Hoogtepunt wordt een optreden van André Hazes met een twaalfkoppige band.



Het Limburgse attractiepark wordt omgetoverd tot "een waar festivalparadijs", met vier podia in vier verschillende themagebieden. Het hoofdpodium staat in entreegebied Port Laguna. Naast Hazes is daar coverband Noah te zien. In de Magische Vallei komt een Rewind Stage met "hits van toen en nu". Ithaka, waar rollercoaster Troy ligt, huisvest een Local Stage met lokaal talent Nienke Wijnhoven.





Verder wordt het station van de spectaculaire achtbaan Fenix omgebouwd tot een club met een dansvloer. Daar kunnen bezoekers losgaan op de Full Colour Experience van dj Job Smeltzer, beter bekend als La Fuente. Ondertussen blijft de attractie gewoon operationeel.



Vuurwerk

Er zijn gedurende de avond in totaal zeven attracties geopend: wing coaster Fenix, houten achtbaan Troy, lanceerachtbaan Booster Bike, spinning coaster Dwervelwind, schommelschip Scorpios, wildwaterbaan Djengu River en boottocht Merlin's Quest. Tijdens het optreden van André Hazes wordt vuurwerk opgevoerd.



Het evenement duurt van 19.00 tot 00.00 uur. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Entreebewijzen kosten in de vroege voorverkoop 27,50 euro. Normale voorverkooptickets zijn 5 euro duurder. Reguliere toegangskaarten gaan voor 37,50 euro over de toonbank. Parkeren kost tijdens de feestavond geen 10 maar 5 euro per auto. Toverland-abonnees betalen altijd 27,50 euro. Op maandag 9 maart start de kaartverkoop.



Efteling

De Efteling waagde zich enkele jaren geleden ook aan een muziekfestival. Daar is men na drie edities mee gestopt vanwege tegenvallende bezoekersaantallen.

