Didi'Land Paradisland

Eigenaar Frans pretpark overleden

De eigenaar van een Frans pretpark is onlangs overleden. Arthur Wernert, de baas van Didi'Land Paradisland, stierf afgelopen donderdag. Dat bevestigt het park op social media na berichten van lokale media. Wernert was al enige tijd ziek. Hij is 71 jaar geworden.



In 1982 kocht Wernert een speeltuin in het Oost-Franse Morsbronn-les-Bains, niet ver van de Duitse grens. Hij maakte er een familiepretpark van dat jaarlijks ongeveer 120.000 bezoekers trekt. In Didi'Land staan onder meer twee achtbanen, een wildwaterbaan en een vrijevaltoren.





Wernert kwam uit een bioscoopfamilie. Geïnspireerd door het succes van Disney begon hij in de jaren tachtig aan een eigen pretpark te denken. "De tijd gaat voorbij, maar de herinnering aan Arthur Wernert zal nooit verloren gaan", laat het park weten op Facebook. "Bedankt voor al die jaren. Rust in vrede."



Pratende boom

De toekomst van Didi'Land is voorlopig ongewis. In 2019 opende het park nog een reuzenrad. Dit jaar staan nieuwe attracties voor de allerkleinsten gepland: een pratende boom en een rondrit met karretjes in de vorm van eenden.



In 2014 raakten twee kinderen zwaargewond in Didi'Land toen de splinternieuwe Cyclon Coaster crashte. De achtbaan is nooit meer opengegaan.









