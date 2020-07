PowerPark

Video: nieuwe 43,5 meter hoge achtbaan in Finland

Never change a winning team. Dat moet het Finse pretpark PowerPark gedacht hebben bij het aankopen van de nieuwe achtbaan Pitts Special. De 43,5 meter hoge rollercoaster lijkt sprekend op een achtbaan die het park in 2015 opende: Junker. Beide banen, gebouwd door dezelfde fabrikant, hebben exact hetzelfde uiterlijk.



Junker is een 40 meter hoge infinity coaster van de Duitse leverancier Gerstlauer. De attractie is groen met wit. Pitts Special is iets hoger, maar ziet er nagenoeg identiek uit. Zelfs de treinen, met twee rijen van vier zitplaatsen, werden gekopieerd.





Het grootste verschil is dat de nieuwe baan een verticale lift heeft, terwijl treinen bij Junker gelanceerd worden. Bovendien gaat Pitts Special niet over de kop. Na de verticale lift volgt een steile vrije val van 85 graden. De volledige baan is 693 meter lang.

