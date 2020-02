Walibi Holland

Walibi Holland komt met eigen Instagram-filter: 'Welke ride ben jij?'

Een nieuwe filter laat Instagram-gebruikers ontdekken op welke attractie uit Walibi Holland ze lijken. Het pretpark lanceerde een officiële Instagram-filter met de naam 'Welke ride ben ik?'. Wie er gebruik van maakt, krijgt boven zijn of haar hoofd een Walibi-attractie te zien die zogenaamd overeenkomt met de persoon in kwestie.



Het lollige Instagram-effect werkt met behulp van de selfiecamera van een smartphone. Boven het hoofd van de gebruiker verschijnt een paneel met de tekst "Welke ride ben ik?" Door erop te drukken, passeren tientallen attracties uit het park razendsnel de revue. Uiteindelijk komt daar één attractie uit.





De optie is te vinden via het filtermenu op het Instagram-profiel van Walibi Holland. Het park lift mee op een wereldwijde hype die enkele weken geleden ontstond. Toen verschenen er vergelijkbare filters met bijvoorbeeld Disney-figuren en Pokémon-types.

