Walibi Belgium: twee nieuwe attracties, maar geen stijging bezoekersaantal

De komst van twee nieuwe attracties in Walibi Belgium heeft niet geleid tot meer bezoekers. Het Belgische pretpark opende afgelopen jaar de interactieve darkride Popcorn Revenge en de kinderachtbaan Fun Pilot. Bovendien werden twee themagebieden opgeknapt en kwamen er tijdens het halloweenseizoen drie nieuwe spookhuizen bij.



Toch bleef het aantal bezoekers in 2019 gelijk ten opzichte van een jaar eerder, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "We hebben een stabiel jaar achter de rug", zegt ze. Dat wil zeggen: 1 miljoen bezoekers voor Walibi Belgium en 400.000 gasten voor het bijbehorende overdekte zwemparadijs Aqualibi.





"Voor 2020 verwachten we weer een stabiel jaar", aldus een voorlichtster. Er openen geen nieuwe attracties. Eerder kondigde men een interactieve waterattractie aan. Ook zou het entreegebied opgeknapt worden en was het de bedoeling om de oude kinderachtbaan La Coccinelle, die in 2017 werd verwijderd, opnieuw op te bouwen op een nieuwe locatie.



Jubileum

Die plannen zijn allemaal in de ijskast gezet. Walibi Belgium bestaat komend seizoen 45 jaar. Het jubileum wordt dus niet gevierd met grote nieuwigheden. Wel is het de bedoeling om in 2021 een mega-achtbaan te presenteren.



Plopsaland De Panne blijft het best bezochte attractiepark van het land, met afgerond 1,25 miljoen bezoekers in 2019. Waterpark Plopsaqua noteerde daarbovenop 275.000 gasten. Dierenpark Pairi Daiza mag zich de absolute nummer één van België noemen. Daar werden voor het eerst meer dan 2 miljoen bezoekers verwelkomd.

