Nieuwe Walibi-achtbaan Untamed zorgt voor magere stijging bezoekersaantallen

De nieuwe achtbaan Untamed in Walibi Holland heeft niet gezorgd voor een enorme toename van het bezoekersaantal. In 2018 verwelkomde het pretpark nog 838.000 bezoekers. Vorig jaar waren dat er 853.000, een stijging van slechts 15.000 gasten. Dat blijkt uit nieuwe jaarcijfers van parkeigenaar Compagnie des Alpes.



Hoewel de bezoekerscijfers een lichte plus laten zien, presteerde Walibi het afgelopen jaar nog onder het niveau van 2017 (858.000 bezoekers), 2016 (895.000 bezoekers) en 2015 (860.000 bezoekers). Dat is teleurstellend te noemen.





Inhoudelijke communicatie over de resultaten is voorbehouden aan het hoofdkantoor van Compagnie des Alpes. Wel benadrukt een Walibi-woordvoerster dat Untamed vorig jaar pas opende bij de start van het hoogseizoen, op 1 juli.



"Dit jaar is de achtbaan nog steeds heel nieuw", laat ze aan Looopings weten. "We weten dat zo'n investering ook in het tweede jaar meer gasten oplevert. Er komen mooie campagnes om opnieuw de aandacht te vestigen op Untamed."



Walibi's jaaromzet steeg licht van 31,8 miljoen euro in 2018 naar 32,6 miljoen euro in 2019. De bouw van achtbaan Untamed kostte volgens directrice Mascha van Till 12,5 miljoen euro. Komend seizoen staat in het teken van het opknappen van het bestaande themagebied Speed Zone.



Het bezoekersrecord van het attractiepark dateert van 2000, toen er ongeveer 1,4 miljoen gasten de poort passeerden dankzij de ombouw van Walibi Flevo naar Six Flags Holland. In de jaren erna holden de bezoekersaantallen in rap tempo achteruit.

