Oud-topman Efteling haalt herinneringen op aan bouw van iconische attracties

Hoe was het om iconische Efteling-attracties als Droomvlucht, Villa Volta, Vogel Rok en De Vliegende Hollander te ontwikkelen en te bouwen? Daarover vertelt voormalig directeur projectontwikkeling Erik van den Brand (67) in een fascinerend interview.



De projectmanager, tussen 1988 en 2008 werkzaam bij het attractiepark, werd onlangs geïnterviewd door Efteling-podcast Kleine Boodschap. Dat resulteerde in een aflevering van maar liefst tweeënhalf uur. Van den Brand is openhartig over problemen en uitdagingen die bij grote bouwprojecten kwamen kijken.





Zo legt hij uit waarom de complicaties rond Droomvlucht (1993) - de attractie opende een jaar te laat doordat het transportsysteem niet werkte - achteraf gezien eigenlijk erg voordelig waren. Over het Efteling Hotel (1992) zegt hij dat zo'n beetje fout is gegaan wat fout kón gaan. Ook verklaart Van den Brand waarom niemand binnen de Efteling erg enthousiast was over de bouw van de donkere achtbaan Vogel Rok (1998).



Grove fouten

Verder geeft de oud-directeur tekst en uitleg over een groot conflict dat hij had met ontwerper Ton van de Ven over de bouw van het Efteling Theater (2002). Andere belangrijke bouwprojecten die voorbij komen zijn PandaDroom (2002) en De Vliegende Hollander (2007). Ondanks negatieve reacties van fans is Van den Brand behoorlijk trots op beide attracties. Wel uit hij zware kritiek op de fabrikant van De Vliegende Hollander, die grove fouten gemaakt zou hebben.



Van den Brand heeft naar eigen zeggen hemel en aarde moeten bewegen om de bouwvergunning voor vakantiepark Bosrijk (2009) in handen te krijgen. Dat dat uiteindelijk gelukt is, ziet hij als een persoonlijk hoogtepunt. De vertrokken topman komt ook aan het woord over de huidige staat van de Efteling. Hij baalt van de manier waarop Symbolica is neergezet. Ook vraagt hij zich hardop af of de Efteling moet blijven investeren in het huidige park in Kaatsheuvel, in plaats van uitwijken naar het buitenland.



