Efteling

Efteling zet nieuwe achtbaan op parkplattegrond

De nieuwe achtbaan van de Efteling heeft een plaatsje gekregen op de parkplattegrond. Vanaf vandaag is de dubbele familiecoaster Max & Moritz zichtbaar op de kaart voor het aankomende zomerseizoen. De Winter Efteling liep gisteren ten einde.



Wat opvalt is dat de omgeving van de achtbaan op de plattegrond is vormgegeven als een groene oase met veel bomen, perkjes en waterpartijen. Actuele luchtfoto's verraden dat het gebied op dit moment nog vooral een kale zandvlakte is, met hier en daar een dennenboompje.





Verder is op de kaart geen pad zichtbaar tussen het Spookslot en de ingang van Max & Moritz. Daar was bij eerdere ontwerpen wel sprake van. De entree van de nieuwe attractie bevindt zich straks op ongeveer dezelfde locatie als de oude ingang van de Bob, die vorig jaar gesloopt is.



Kinderen

Max & Moritz bestaat uit een blauwe baan (Max) en een groene baan (Moritz). De Efteling koos voor een 6 meter hoge powered coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides, geschikt voor kinderen tussen 4 en 10 jaar. Er geldt een minimumlengte van 1 meter. De attractie moet halverwege april in bedrijf zijn.





