Madurodam

Madurodam investeert 3,5 miljoen euro in nieuwe attractie The Flying Dutchman

Madurodam opent komende zomer een nieuwe attractie met de naam The Flying Dutchman. Het Haagse themapark investeert 3,5 miljoen euro in een bijzondere 'flight experience', gebouwd in een authentiek vliegtuig van 18 meter lang en 30 meter breed.



Daarvoor gebruikt het park een Douglas DC-3-toestel, dat in het najaar van 2018 naar Nederland werd gehaald. "Er is ruim anderhalf jaar gestoken in de restauratie en transformatie", laat een woordvoerster weten. Op dit moment wordt het vliegtuig voorzien van showtechnieken.





ZIE OOK: Madurodam haalt beroemd vliegtuig naar Nederland



De attractie is een eerbetoon aan de honderd jaar oude luchtvaartmaatschappij KLM. "Bezoekers gaan een vlucht door tijd en ruimte maken, die verder gaat dan vliegen", luidt de uitleg. "De pioniersgeest die ons land groot heeft gemaakt, staat centraal."



Opening

Directeur Joris van Dijk spreekt over "de grootste attractie in de geschiedenis van Madurodam". De beleving komt te liggen in het hart van het park, in de buurt van de bekende miniatuurversie van luchthaven Schiphol. Waarschijnlijk vindt de opening in juli plaats.



The Flying Dutchman wordt de zesde overdekte attractie in Madurodam, na Zo Groot Is Oranje (2014), het Hof van Nederland (2015), Het verhaal van George (2016), Nieuw Amsterdam (2017) en de Waterwolf (2018).





ZIE OOK: Bezoekers Madurodam kunnen op ontdekkingsreis met app