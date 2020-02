Kermis

74-jarige vrouw springt uit reuzenrad en overlijdt

Een 74-jarige vrouw heeft een einde aan haar leven gemaakt door uit een reuzenrad te springen. Dat gebeurde zondagmiddag in de Franse stad Nice. De vrouw stapte in één van de gondels en wachtte tot het bakje bovenaan het 50 meter hoge rad tot stilstand kwam.



Vervolgens wierp ze zichzelf naar beneden. Het dramatische voorval vond rond 15.30 uur plaats. Na afloop is de attractie ontruimd en werd het gebied afgezet.





Volgens regionale media waren veel mensen getuige van de dodelijke sprong. In de andere gondels zouden een hoop kinderen gezeten hebben. Zij kregen psychologische hulp aangeboden, meldt burgemeester Christian Estrosi op Twitter. "Aarzel ook niet om een hulplijn te bellen", voegt hij eraan toe.



Geschokt

Het reuzenrad van eigenaar Serge Paillon bestaat uit 36 gondels met vier zitplaatsen. De attractie staat tot eind februari in Nice. Medewerkers van het rad laten weten geschokt te zijn. "In veertig jaar tijd hebben we zoiets vreselijks nog nooit meegemaakt."



Afgelopen zomer werd een reuzenrad ook al twee keer gebruikt voor een zelfmoord, toen in de Italiaanse steden Rimini en Genua.

