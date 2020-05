Walibi Holland

Walibi Holland introduceert nieuwe souvenirs voor achtbaanfans

In Walibi Holland zijn sinds de start van het pretparkseizoen nieuwe souvenirs verkrijgbaar. Achtbaanfans kunnen nu truien, shirts, sleutelhangers, magneten, pins en mokken aanschaffen met logo's van bekende rollercoasters uit het park. Ook is er nieuwe kleding met het Walibi-logo en de skyline van het park.



Die bestaat uit de entreepoort en de attracties Xpress: Platform 13, Space Shot, La Grande Roue, Goliath, Untamed en Sky Diver. Van het ontwerp bestaan ook pins, magneten en sleutelhangers. Op andere kledingstukken staan de namen van alle attacties en themagebieden in het park.





Een zwart Untamed-shirt toont het logo van de attractie, het baanverloop en enkele specificaties. Op een ander shirt prijken de lay-outs en openingsjaren van de achtbanen Condor, Speed of Sound, Xpress, Goliath, Lost Gravity en Untamed. Die achtbanen kregen ook eigen mokken, sleutelhangers en in sommige gevallen magneten en pins.



Official

De truien bevatten een labeltje met de tekst "Official merchandise". "Dit is natuurlijk een onmisbare collectie voor de ├ęchte fans van onze rides", laat een woordvoerster weten. De items zijn verkrijgbaar bij de W.A.B Shop, de grote winkel bij de uitgang van lanceerachtbaan Xpress.





































































