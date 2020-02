Attractiepark Toverland

Directeur Toverland: 'Nieuwe darkride zou logische stap zijn'

Toverland denkt na over de bouw van een grote nieuwe darkride. Algemeen directeur Jean Gelissen jr. ziet de komst van een darkride als "een logische stap" voor het Limburgse attractiepark. Dat vertelt hij in een aflevering van de Looopings Podcast, die gisteren verscheen.



Als Gelissen jr. gevraagd wordt naar nieuwe attracties die geschikt zouden zijn voor Toverland, zegt hij onomwonden: "Wij zouden heel graag een darkride toevoegen aan ons attractieaanbod."





ZIE OOK: Nieuwe directeur Toverland vertelt over veranderingen en toekomstplannen



Een darkride is een overdekte familieattractie met verschillende scènes waar bezoekers in karretjes of bootjes doorheen geloodst worden. Voorbeelden dichtbij huis zijn Droomvlucht, Fata Morgana en Symbolica in de Efteling. Waterattractie Merlin's Quest in Toverland heeft ook een darkridegedeelte, gebaseerd op tovenaar Merlijn en de bron van het eeuwige leven.



Spanning

Een nieuwe Toverland-darkride moet echter spannender worden dan een simpel boottochtje, vindt de directeur. "Merlin's Quest is voor de allerkleinsten, daar kan iedereen in. Dat is niet eng en niet hoogdrempelig. Nu wordt het tijd voor een familieattractie met net iets meer leuke spanning. Die hebben we nog niet. Het staat zeker op het wensenlijstje."



Gelissen jr. wil zo'n darkride niet toevoegen aan een bestaand parkdeel. Hij zou er het liefst een volledig nieuw themagebied omheen bouwen. "Het is onze signatuur om in gebieden te denken. Ik denk ook dat we dat in de toekomst weer zullen doen."



Grote stap

In 2018 opende Toverland entreegebied Port Laguna en themadeel Avalon, met Merlin's Quest en wing coaster Fenix. De volgende grote stap laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. Waar andere parken meestal twee tot drie jaar teren op een grote investering, denkt Gelissen jr. dat Toverland langer profijt kan hebben van de laatste uitbreiding.



Toverland is niet het enige Nederlandse pretpark dat speelt met plannen voor een darkride. Attractiepark Slagharen zou ook wel een darkride kunnen gebruiken, zei oud-directeur Wouter Pops vorig jaar. Hij verliet het bedrijf enkele maanden later.

ZIE OOK: Nieuwe directeur Slagharen over toekomstplannen: 'We missen nog een darkride'