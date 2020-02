Disneyland Paris

Nu te koop in Disneyland Paris: zingende bustes uit spookhuis Phantom Manor

Disneyland Paris verkoopt een nieuw souvenir voor fans van spookhuis Phantom Manor. De vier zingende bustes uit de iconische attractie, beter bekend als de Grim Grinning Ghosts, zijn nu verkrijgbaar als beeldenset.



Het vocale kwartet en het bijbehorende aanstekelijke liedje werden geïntroduceerd in 1969, bij de opening van spookhuis Haunted Mansion in het Amerikaanse Disneyland. In de Parijse versie van de attractie, geopend in 1992, zijn de karakters ook gebruikt. Het gaat om vier bustes waar de hoofden van zingende mannen op geprojecteerd worden.





Van de expressieve gezichtsuitdrukkingen bestaan nu statische beeldjes. De set is voor 50 euro verkrijgbaar bij souvenirwinkel Thunder Mesa Mercantile Building, zolang de voorraad strekt. De winkel bevindt zich bij de ingang van themagebied Frontierland, op een steenworp afstand van Phantom Manor.



Gesloten

In 2018 en 2019 was Phantom Manor bijna zestien maanden gesloten voor een grootschalige renovatie. Verschillende scènes werden aangepast, maar de beroemde Grim Grinning Ghosts mochten blijven.





