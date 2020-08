Schwaben Park

Bijzondere nieuwe achtbaan geopend in Zuid-Duitsland

In het Zuid-Duitse attractiepark Schwaben Park is dit weekend een bijzondere nieuwe achtbaan opengegaan. Hummel Brummel is de naam van een hangende powered coaster van fabrikant Wiegand. Passagiers kunnen tijdens de rit zelf invloed uitoefenen op de snelheid met behulp van een joystick.



De elektrisch aangedreven karretjes schommelen onder de vijfhonderd meter lange baan. Het attractietype, met losse karretjes voor twee personen, wordt wie-flyer genoemd. Volgens Schwaben Park gaat het om de "grootste investering ooit". Voor de soundtrack werd de firma IMAscore ingeschakeld.





In Schwaben Park staan nu vier rollercoasters. De Duitse bouwer Wiegand staat bekend om rodelbanen en rodelachtbanen. Het bedrijf leverde bijvoorbeeld Maximus' Blitz Bahn in Toverland en Dawson Duel in het Belgische pretpark Bellewaerde.

