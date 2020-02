Walibi Holland

Walibi Holland kiest voor rookverbod in kindergebied

In een gedeelte van Walibi Holland geldt vanaf dit jaar een rookverbod. Bezoekers mogen voortaan geen sigaret meer opsteken in kindergebied Walibi Play Land, gelegen tussen achtbaan Lost Gravity en de Splash Battle. Dat bevestigt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings.



"Walibi Play Land is bij uitstek een gebied voor jonge kinderen, met attracties voor de allerkleinsten", legt de voorlichtster uit. "We willen hen een fijne, veilige plek bieden en daar hoort roken en meeroken niet bij." In de rest van het park mag nog wel gerookt worden, met uitzondering van de wachtrijen en de overdekte locaties.





In Walibi Play Land staan zes attracties: vliegtuigmolen Squad's Stunt Flight, draaiende bus Zenko's Graffiti Shuttle, ballonnenmolen Fibi's Bubble Swirl, truckrondrit Haaz' Garage, automolen Walibi's Fun Recorder en treintje W.A.B World Tour.



Strategie

De wijziging valt samen met de nieuwe strategie van het park. Naast jongeren probeert Walibi sinds kort ook gezinnen met kinderen aan te spreken. Om die reden worden de entreeprijzen voor kleintjes dit jaar aangepast. Het nieuwe Walibi-seizoen start op zaterdag 4 april.



In 2019 introduceerde Walibi al nieuwe omroepberichten om bezoekers te wijzen op het rookverbod in wachtrijen. Enkele jaren geleden bagatelliseerde het park de regels omtrent roken nog. Toen luidde de boodschap: "Veel van onze bezoekers zijn tieners. Zij vinden het over het algemeen niet zo erg als leeftijdsgenootjes in hun buurt roken."

