Dit worden de attracties in Legoland Scheveningen

Benieuwd wat we kunnen verwachten van Legoland Discovery Centre Scheveningen? Dankzij de bouwplattegrond van het nieuwe overdekte pretpark is nu duidelijk welke Lego-attracties naar Scheveningen komen. De belangrijkste trekpleisters worden een kleinschalige darkride met videoschermen, een 4D-bioscoop met een voorshow en een miniatuurwereld met bekende Haagse gebouwen.



Andere zichtbare attracties zijn een laserparcours en een speelgebied met de werktitel Pirate Adventure. Er komt ook een aparte hoek voor liefhebbers van Lego Ninjago. Verder kunnen jonge bezoekers op veel plekken zelf met Lego spelen. De allerkleinsten mogen aan de slag met Duplo. Souvenirwinkels en horecapunten maken het aanbod compleet.





Legoland Discovery Centre, gelegen aan de Scheveningse Boulevard, is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar. Zij kunnen zich naar verwachting zo'n twee uur vermaken. Volwassenen zonder kinderen zijn tijdens de reguliere openingstijden niet welkom. Voor hen komen er aparte evenementen.



De opening van het park had eigenlijk in 2019 plaats moeten vinden, maar door vertraging bij het bouwproces wordt nu gerekend op een opening in mei 2020. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.













