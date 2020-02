Dierenrijk

Brabants dierenpark opent verblijf met tientallen pinguïns

De Brabantse dierentuin Dierenrijk heeft een nieuw pinguïnverblijf geopend. Bezoekers van de dierentuin op de grens van Mierlo en Nuenen kunnen vanaf nu 24 humboldtpinguïns bewonderen. Enkele honderden mensen zagen vandaag hoe de dieren hun nieuwe leefomgeving voor het eerst verkenden.



Parkmanager Chantal Ermers zegt tevreden te zijn. "Wij waren heel enthousiast over de komst van de pinguïns, maar het is heel fijn om te zien dat bezoekers het ook oprecht leuk vinden dat ze er zijn."





ZIE OOK: Brabantse dierentuin Dierenrijk verwelkomt neushoorns



Op de plek van het buitenverblijf zaten vroeger zeehonden. Dankzij een opknapbeurt is het bassin nu geschikt voor pinguïns. De enige overgebleven zeehond van Dierenrijk verhuisde naar Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, net als Dierenrijk onderdeel van parkengroep Libéma.



Peru

De humboldtpinguïn komt van oorsprong voor in de kustgebieden van Peru en Chili. Het zijn middelgrote pinguïns met een relatief grote kop, een zwarte rug en staart. Kenmerkend is de roze vlek rondom hun snavel. Zwemmend kunnen ze snelheden halen tot 50 kilometer per uur.





















ZIE OOK: Dierentuin toont bezoekers plastic nep-pinguïns