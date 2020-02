Attractiepark Toverland

Directeur Toverland verdedigt uiterlijk van loodsen: 'Het is onderdeel van wie we zijn'

Gaat Toverland nog iets doen aan het uiterlijk van twee kale groene loodsen in het park? Volgens de nieuwe algemeen directeur Jean Gelissen jr. hoeven fans daar niet op te rekenen. Het aankleden van de industriële hallen heeft geen prioriteit, vertelt Gelissen jr. in een aflevering van de Looopings Podcast.



Toverland heeft de afgelopen jaren verschillende rijkelijk gedecoreerde themagebieden geopend. De twee overdekte delen Land van Toos (2001) en Wunderwald (2004), met onafgewerkte stalen wanden en systeemplafonds, steken inmiddels schril af bij de rest van het park.





Zou het niet mooi zijn om daar verandering in te brengen? "Ik vraag me überhaupt af of ik het echt wil", zegt Gelissen jr. in het interview. Volgens de baas staan de hallen er intussen zo lang dat ze "bij heel veel mensen nostalgische waarde beginnen te krijgen". "Het is ook onderdeel van wie we zijn. Toverland is met die hallen begonnen, daar is de basis neergelegd."



Veel geld

De gebieden van top tot teen decoreren zit er dus niet in. Het verfraaien van het exterieur is wel een wens, maar ook dat staat niet hoog op de prioriteitenlijst. "Je spreekt over gigantische vierkante meters, dat kost automatisch heel veel geld. Dan kom je in de zakelijke sfeer en dan moet je je afvragen: is dat geld daar? En zorgt dat voor het juiste rendement, of doet het geld op een andere plek betere dingen?"



Simpel gezegd: een prachtige nieuwe rotswand zorgt niet voor honderdduizenden nieuwe bezoekers. "Zo eerlijk moeten we wel zijn", aldus Gelissen jr. Zo'n bedrag kan beter in een volledig nieuw themagebied gestoken worden, denkt hij. "Dat betekent niet dat we het niet jammer vinden als we naar de hallen kijken en denken: dat heeft wel een industriële look."



Teren

In 2018 openden entreegebied Port Laguna en themadeel Avalon, met wing coaster Fenix en boottocht Merlin's Quest. De volgende grote stap laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. Waar andere parken meestal twee tot drie jaar teren op een grote investering, denkt Gelissen jr. dat Toverland langer profijt kan hebben van de laatste uitbreiding.





