Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW

Duitse horrorattractie is failliet: management hoopt op doorstart

Een grote Europese horrorattractie kampt met financiële problemen. Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW, gelegen in de Duitse stad Bottrop, heeft een faillissement aangevraagd. Dat bevestigt het management na berichtgeving van regionale media.



Er is een curator aangesteld die moet zorgen voor een doorstart. Voorlopig blijft de griezelbeleving geopend zoals gepland. De circa 170 medewerkers krijgen vooralsnog gewoon betaald.





Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW, geopend in 2014, is een permanente walkthrough-attractie met zestien scènes met acteurs en drie duistere doolhoven. De toeristische trekpleister ligt op ongeveer een kwartier rijden van Movie Park Germany. 'NRW' in de naam staat voor de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.



Optimistisch

Ondanks de financiële moeilijkheden heeft de directie vertrouwen in een goede afloop. "De flinke toename van het bezoekersaantal in het afgelopen jaar - een stijging van 88 procent - stemt ons optimistisch", staat in een verklaring op social media. "Ons team is zeer gemotiveerd en iedereen blijft zich met passie inzetten om jou een unieke ervaring te bieden."



Volgens directeur Holger Schliemann worden er al "veelbelovende gesprekken" gevoerd met mogelijke investeerders. Hij heeft nog een boodschap voor mensen die hun medeleven uiten op social media: "Als je ons wilt steunen, kom langs, koop tickets aan de kassa en ervaar onze beleving." Entreekaarten kosten 34 euro per persoon.

