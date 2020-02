Attractiepark Toverland

Toverland laat bezoekers vanaf eind maart gratis toveren

Bezoekers van Toverland kunnen binnenkort gratis toveren. Tot nu toe moest voor een interactieve toverstaf 24,95 euro neergeteld worden. Met zo'n toverstok kunnen op negen plekken in entreegebied Port Laguna speciale effecten geactiveerd worden. Vanaf eind maart is de betaalattractie helemaal gratis.



Het concept gaat Exploria Magica heten. Achteraf gezien was het niet netjes om geld te vragen voor het toveren, vindt Toverland-directeur Jean Gelissen jr. "Wij zijn Toverland, wij willen de magie claimen", vertelde hij onlangs in de Looopings Podcast. "Je zou zonder obstakels moeten kunnen toveren. Het is onterecht dat we daar geld voor vragen. We vinden dat iedereen dat moet kunnen beleven."





Bijkomend voordeel is dat er straks meer te beleven valt in het entreegebied, waar verder geen echte attracties staan. "In Port Laguna was nog niet genoeg attractieaanbod", vindt ook Gelissen jr. Het themadeel bestaat uit eetgelegenheden, souvenirwinkels, een waterspeelplaats, een interactief showtje en betaalde spellen. 's Zomers is er ook een openluchtshow.



Bewaardoos

Om ervoor te zorgen dat de toverstokken straks niet stiekem mee naar huis genomen worden, vraagt Toverland een borg van 25 euro. Wie een staf wil houden, kan die inruilen voor een nieuw exemplaar, inclusief een bewaardoos en een uitvouwbare kaart met de negen toverpunten en bijbehorende spreuken. Anderen krijgen de borg na afloop terug.



Port Laguna opende in de zomer van 2018. Het gebied draait om de tovenaarsfamilie Magistralis. Het nieuwe concept wordt gelanceerd bij de officiële start van het zomerseizoen op zaterdag 28 maart. De toverstokken zijn te vinden bij de Magistralis' Magic Store. Afgelopen zomer experimenteerde het Limburgse attractiepark al met het huren van een toverstaf. Dat kostte toen 5 euro, plus 20 euro borg.

