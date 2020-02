Attractiepark Toverland

Nieuwe directeur Toverland vertelt over veranderingen en toekomstplannen

Attractiepark Toverland heeft sinds kort een nieuwe algemeen directeur: Jean Gelissen jr., de zoon van oprichter Jean Gelissen. In zijn eerste grote interview sinds zijn aanstelling in november vertelt de 28-jarige Limburger over zijn toekomstplannen en grote veranderingen voor én achter de schermen van het familiebedrijf.



De afgelopen maanden werden al veel structurele wijzigingen doorgevoerd op het gebied van entreeprijzen, openingstijden, personeelsinzet en evenementen. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast legt de directeur uit waarom dat volgens hem noodzakelijk was. Ook beschrijft hij hoe hij ervoor wil zorgen dat Toverland een volwassener imago krijgt.





Verder komt Gelissen jr. aan het woord over bezoekersaantallen, financiële resultaten en voorspellingen voor de toekomst. Wanneer kunnen we een Toverland-hotel verwachten? En hoelang laat de volgende grote uitbreiding nog op zich wachten? Voor het komende seizoen heeft Toverland al wel een "nieuwe attractie" in petto: een bestaande betaalattractie wordt gratis.

