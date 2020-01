Ouwehands Dierenpark Rhenen

Claudia de Breij reageert op kritiek van Ouwehands Dierenpark: 'Ik weet hoe het zit'

Cabaretière Claudia de Breij heeft voor het eerst gereageerd op felle kritiek van Ouwehands Dierenpark. Daags na haar oudejaarsconference ontstond ophef toen de dierentuin haar beschuldigde van het verspreiden van leugens over het park. De Breij beweerde in de voorstelling dat het pandaverblijf in Ouwehands Dierenpark met belastinggeld betaald is.



Daar kon de dierentuindirectie niet om lachen. Het kwam de BN'er op 3 januari op een boos Facebook-bericht van het park te staan. In haar column in de VARAgids vertelt De Breij dat ze al op 1 januari gecontacteerd werd door de directeur van Ouwehands. Hij stuurde haar een geïrriteerde mail waarin hij vroeg om een rectificatie.





ZIE OOK: Ouwehands Dierenpark corrigeert oudejaarsconference Claudia de Breij: 'Feiten waren onjuist'



"Dit moest binnen 24 uur worden gerectificeerd!", parafraseert de cabaretière. "Dit zou het Dierenpark bezoekers kosten!" Wat volgde was een telefoongesprek met de directeur. Hij zei te begrijpen dat De Breij grappen maakt die niet allemaal serieus bedoeld zijn. Maar de opmerking over belastinggeld was alsnog in het verkeerde keelgat geschoten.



Financiering

"Ik speel daar de boze burger, daarom gebruik ik het cliché van 'mijn belastingcenten'", verdedigt De Breij zich. "Dat vond de directeur geen grappen. Dit zou het park bezoekers kosten, en die hadden ze juist zo hard nodig voor de financiering." De dierentuinbaas had liever gewild dat de grappenmaakster haar informatie op voorhand gecheckt had.



"Dat héb ik gedaan", gaat De Breij verder. "Ik weet hoe het zit en ik speel met de werkelijkheid. Het is een oudejaarsconference, geen persconferentie." De artieste wilde de zaak naar eigen zeggen laten rusten. "Omdat deze publiciteit het park en de panda's naar mijn idee niet zou helpen." Maar toen onlangs bekend werd dat de twee reuzenpanda's van Ouwehands Dierenpark voor het eerst hebben gepaard, ontving ze wederom een mail van de directeur.



Vergissing

Die citeert ze in het slot van haar column. "Wellicht biedt het nieuws over de parende panda's je een leuke aanleiding op een goede grap te posten en direct je vergissing nog even recht te zetten. Dat zou leuk en sportief zijn!"

ZIE OOK: Bijzonder: panda's in Ouwehands Dierenpark paren voor het eerst