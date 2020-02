Disneyland Paris

Beroemde Frozen-cosplayer haalt uit naar Disneyland Paris

Disneyland Paris slaat de plank volledig mis met het nieuwe uiterlijk van Elsa uit Frozen. Dat schrijft de beroemde Amerikaanse cosplayer Anna Faith, die bekend werd door haar imitatie van Elsa. Het 24-jarige Instagram-model is niet te spreken over de manier waarop het Europese Disney-resort het populaire karakter portretteert.



Voor het Frozen Celebration-seizoen, dat loopt van januari tot mei, kreeg Elsa een nieuwe jurk die speciaal werd ontworpen voor Disneyland Paris. Dat zorgde eerder deze maand al voor veel kritiek onder Disney-fans. Cosplayer Faith sluit zich daarbij aan.





In een Instagram Story veegt ze de vloer aan met de Parijse outfit, die op social media al vergeleken wordt met de kledingstijl van de Zweedse popgroep ABBA. "Sorry, maar ik snap niets van de jurk die ze in Parijs hebben gekozen voor Elsa", aldus de Amerikaanse. "Ze heeft één van de meest iconische jurken ooit en toch laten ze haar iets dragen dat niet eens in de films voorkomt? Wat dachten ze wel niet?"



Volgers

Faith verwierf internationale bekendheid nadat ze in 2014 werd ontdekt als Elsa-look-alike. Dat leverde haar honderdduizenden volgers op. Sindsdien treedt ze samen met haar 21-jarige zus Lexie regelmatig op als Elsa en Anna uit Frozen, onder de noemer Frost Sisters.









