Ontwerpster Toverland neemt na vier jaar afscheid

Een bekende ontwerpster van Toverland stapt op. Nicky de Waal, die medeverantwoordelijk was voor de laatste grote uitbreiding van het Limburgse attractiepark, heeft besloten om na vier jaar afscheid te nemen. Dat bevestigt ze in gesprek met Looopings.



De 24-jarige ontwerpster maakte in de loop der jaren honderden tekeningen voor entreegebied Port Laguna en themadeel Avalon, met wing coaster Fenix, boottocht Merlin's Quest en restaurant The Flaming Feather. Ook bedacht ze een nieuwe mascotte, papegaai Ivy. De uitbreiding opende in de zomer van 2018. Het afgelopen jaar hield ze zich bezig met kleine verbeteringen op het gebied van decoratie en vormgeving.





"Na zo'n groot en mooi project was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging", vertelt De Waal. Sinds kort werkt ze als freelance designer. "Ik vind het leuk om niet alleen te ontwerpen, maar ook decoratiewerk zelf te coördineren en te plannen. Dat is mogelijk nu ik voor mezelf begonnen ben."



Intensief

De ontwerpster kijkt met een warm gevoel terug op haar tijd bij Toverland. "Het was een spannende, intensieve en prachtige tijd", zegt ze. Een woordvoerster van het park bedankt De Waal voor al haar inzet. "En wij wensen haar natuurlijk alle goeds toe."









