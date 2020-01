Game

Vernietigende reacties op nieuw RollerCoaster Tycoon-spel: 'Zielige rotzooi'

Een nieuwe RollerCoaster Tycoon-game wordt vreselijk slecht ontvangen. Ontwikkelaar Atari lanceerde vandaag onverwachts het mobiele spel RollerCoaster Tycoon Story, voortbordurend op de beroemde reeks van pretparkgames. Een videotrailer zorgt voor een stortvloed aan hatelijke reacties.



RollerCoaster Tycoon Story draait in tegenstelling tot de voorgaande delen niet om het bouwen van een zo mooi mogelijk pretpark, maar om het spelen van Candy Crush-achtige minigames. De aankondigingsvideo ontving in een paar uur tijd slechts 10 likes en meer dan 200 dislikes op YouTube. 95 procent van het publiek is tot nu toe dus ontevreden.





"Dit heeft niets meer met RollerCoaster Tycoon te maken", reageert Rich Hutson. "Niemand heeft hierom gevraagd", zegt John Aziz. "Zielig om dit 'spel' te koppelen aan een respectvol merk, het is de naam niet waard", vindt Joël. "Dit is géén RollerCoaster Tycoon", sneert Papyrus Semi. "Onze helden zijn gevallen", vertelt Bastien Merindol.



Vernietigd

"Ik ga het hoofdkantoor van Atari hierom opblazen", laat Princess Ruby weten. "Gun dit broddelwerk geen tijd en aandacht", aldus Basom. "Wat is dit voor rotzooi?", vraagt Planet Coaster-legende DeLadysinger zich af. "Jullie zinken dieper en dieper en dieper." Mike: "Ik kan de microtransacties al bijna ruiken." Couzanit: "Jullie hebben een ooit zo mooie reeks volledig vernietigd."



Het verhaal achter RollerCoaster Tycoon Story gaat over het fictieve afgetakelde attractiepark Eagleland. Spelers krijgen de opdracht om het park weer te laten stralen en de attracties op te knappen. Daarvoor zijn tickets nodig die verdiend kunnen worden door puzzels op te lossen.



Klassiek

Het is niet voor het eerst dat Atari een RollerCoaster Tycoon-spel uitbrengt voor smartphones. Eerder verschenen al RollerCoaster Tycoon 4 (2014) en RollerCoaster Tycoon Touch (2017). Verder zijn er intussen mobiele versies gelanceerd van de klassieke delen RollerCoaster Tycoon 2 en RollerCoaster Tycoon 3 uit 2002 en 2003.



Het laatste volwaardige deel van de reeks was RollerCoaster Tycoon World, uitgebracht in 2016. Ook daar kwamen voornamelijk teleurgestelde reacties op. Veel RollerCoaster Tycoon-fans van het eerste uur zijn inmiddels overgestapt naar de officieuze opvolger Planet Coaster van Frontier Developments.

