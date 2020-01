Disneyland Paris

Star Wars-hype Baby Yoda doet zijn intrede in Disneyland Paris

Fans van Baby Yoda kunnen vanaf nu hun hart ophalen in Disneyland Paris. Het immens populaire karakter uit de Star Wars-serie The Mandalorian heeft eindelijk zijn eigen souvenirlijn. In Disney Village wordt kleding verkocht met beeltenissen van The Child, zoals de naam van het personage officieel luidt.



Het schattige groene figuurtje groeide sinds zijn introductie uit tot een wereldwijde hype. In Frankrijk valt de populariteit nog relatief mee: streamingdienst Disney+, waar The Mandalorian wordt uitgezonden, is daar nog niet beschikbaar. Mede daarom speelt Baby Yoda geen rol bij Star Wars-festival Legends of the Force, dat tot half maart plaatsvindt in het Walt Disney Studios Park.





Nu is er dus wel Baby Yoda-kleding. De nieuwe T-shirts en truien zijn verkrijgbaar bij kledingwinkel Disney Fashion, gelegen in het vrij toegankelijke uitgaansgebied Disney Village. Bezoekers kunnen zelf een ontwerp kiezen op een computerscherm, waarna het kledingstuk ter plekke gedrukt wordt in een maat naar keuze. Er kan ook gepersonaliseerde tekst toegevoegd worden.



Tweede seizoen

Disney+ wordt op 24 maart gelanceerd in Frankrijk. In Nederland is de streamingdienst al maanden voorhanden. Het tweede seizoen van The Mandalorian verschijnt in het najaar van 2020.





