Efteling gaat nog minstens zes jaar door met paardenshow Raveleijn

De Efteling is van plan om de paardenshow Raveleijn nog minstens zes jaar lang op te voeren. Daarvoor heeft het attractiepark een contract gesloten met het Franse themapark Puy du Fou, dat de voorstelling sinds 2013 produceert. Raveleijn zal in ieder geval tot begin 2026 te zien zijn.



Afgelopen najaar was de show ruim drie maanden afwezig vanwege een technisch defect. De grote mechanische draak in de voorstelling ging kapot. Ondanks die kwestie heeft de Efteling nog steeds vertrouwen in de samenwerking met Puy du Fou. "Hun artistieke uitmuntendheid zal ons helpen deze show nog beter op het wereldtoneel te promoten", laat Efteling-directeur Fons Jurgens optekenen.





Op dit moment wordt Raveleijn niet vertoond vanwege een jaarlijkse winterstop. In een persbericht suggereert Puy du Fou dat de show op den duur vernieuwd zal worden. "Om de show hernieuwde aandacht te geven, vertrouwt de Efteling op de unieke expertise van Puy du Fou", laat het Franse bedrijf weten. "Binnen het zesjarige contract zal Puy du Fou de show naar een hoger niveau tillen."



Nieuwe effecten

In 2020 draait in ieder geval nog gewoon de oude Raveleijn-voorstelling, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Vanaf 4 april kunnen parkgasten Raveleijn weer zien. Het gaat om dezelfde show als afgelopen seizoen. Er worden vooralsnog geen nieuwe acts of effecten aan de huidige parkshow toegevoegd." Volgens de voorlichter wordt Raveleijn gewaardeerd met het rapportcijfer 8,8. "Een mooi resultaat."



Raveleijn, gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Paul van Loon, gaat over vijf kinderen die door een betovering in ruiters transformeren. Ze gaan vervolgens de strijd aan met de wrede Olaf Grafhart om de middeleeuwse stad Raveleijn te bevrijden. Het decor heeft een oppervlakte van 1500 vierkante meter. Per voorstelling is er plaats voor 1200 toeschouwers.



Emotioneel

Puy du Fou-directeur Nicolas de Villiers zegt trots te zijn op de samenwerking met de Efteling. "De Efteling maakt deel uit van het Nederlandse erfgoed en we zullen er alles aan blijven doen om dit een spectaculair en emotioneel Nederlands verhaal te laten zijn."





