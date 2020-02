Disneyland Paris

Hyperspace Mountain blijft probleemgeval in Disneyland Paris: weer tijdelijke sluiting

Hyperspace Mountain in Disneyland Paris blijft voor problemen zorgen. Afgelopen maand was de populaire achtbaan al onaangekondigd dagenlang gesloten vanwege technische problemen. Nu blijkt dat de overdekte rollercoaster komende week wederom dicht zal zijn.



Op maandag 3 en dinsdag 4 februari vinden er onverwachts noodreparaties plaats, blijkt uit de online onderhoudskalender van Disneyland. De werkzaamheden stonden in eerste instantie niet op de planning. Het is de bedoeling dat bezoekers op woensdag 5 februari weer een rit kunnen maken in de Star Wars-attractie.





ZIE OOK: Hyperspace Mountain in Disneyland Paris onverwachts dagenlang dicht



De 32 meter hoge achtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma opende in 1995 onder de naam Space Mountain: De la Terre à la Lune. Tien jaar later werd de attractie omgebouwd tot Space Mission: Mission 2, met een nieuw thema. Sinds 2017 staat een rit in het teken van Star Wars.



Festival

Disneyland Paris staat tot half maart in het teken van Star Wars-festival Legends of the Force. In themagebied Discoveryland, waar Hyperspace Mountain ligt, zijn op dit moment ook de interactieve darkride Buzz Lightyear Laser Blast en het fastfoodrestaurant Café Hyperion gesloten voor onderhoud.

ZIE OOK: Star Wars-seizoen van start in Disneyland Paris, zonder Baby Yoda