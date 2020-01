Efteling

Efteling sluit restaurant Het Witte Paard voor renovatie

De Efteling grijpt de rustigste periode van het jaar aan voor een verbouwing. Restaurant Het Witte Paard blijft ongeveer twee weken dicht voor een grote opknapbeurt. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings.



Er worden geen ingrijpende wijzigingen doorgevoerd, weet de voorlichter. "Het gaat puur om onderhoud." Foto's laten zien hoe medewerkers binnen bezig zijn met schilderwerk. Tafels en stoelen zijn opgestapeld in één ruimte. Het volledige restaurantservies staat tijdelijk buiten.





Efteling-bezoekers kunnen tijdens de renovatie uitwijken naar zelfbedieningsrestaurant Panorama, gelegen naast Vogel Rok.



Nieuw thema

De laatste metamorfose van Het Witte Paard vond plaats in 2014. Toen werd het restaurant voor 2 miljoen euro verbouwd. Efteling-ontwerper Sander de Bruijn kwam op de proppen met een nieuw thema, in de stijl van een Engels theehuis. Vorig jaar werd nieuw terrasmeubilair geïntroduceerd.

















