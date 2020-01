Disneyland Paris

Bezoekers stelen posters van schuttingen Disneyland Paris

Er worden massaal posters gestolen in Disneyland Paris. Op bouwschuttingen naast Disney's Hotel New York, dat momenteel verbouwd wordt, zijn affiches van Marvel-superhelden opgehangen. Sommige bezoekers blijken de decoraties te zien als een exclusief souvenirtje.



Wie langs de omheining loopt, ontdekt dat veel posters de afgelopen maanden van de muren getrokken zijn. Waar eerst kleurrijke Marvel-kunstwerken hingen, zijn nu alleen nog lijmranden zichtbaar. Slechts een handjevol posters is nog niet weggehaald.





Disneyland Paris heeft vooralsnog geen zichtbare maatregelen genomen om meer diefstallen te voorkomen. Ook zijn verdwenen posters nog niet teruggehangen. De renovatie van het hotel duurt naar verwachting tot halverwege juni. Het complex gaat Hotel New York - The Art of Marvel heten.

















