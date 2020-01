This is Holland

Vliegsimulator This is Holland geeft maand lang 50 procent korting

Wie vliegsimulator This is Holland een keer wil uitproberen, kan de komende weken voor de helft van de prijs naar binnen. Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de toeristische attractie in Amsterdam worden in februari tickets verkocht met 50 procent korting.



Normaal gesproken kost een kaartje voor This is Holland 17,50 euro aan de kassa en 16 euro op internet. Voor de hele maand februari zijn nu online tickets verkrijgbaar voor slechts 8 euro per persoon. Vanwege een landelijke onderwijsstaking geldt de actie onverwachts ook al op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari.





ZIE OOK: Vliegsimulator This is Holland: nieuwe directeur, hogere bezoekersaantallen



"We vervroegen nu onze speciale februari-actie zodat kinderen, ouders en begeleiders tijdens deze stakingsdagen met een flinke korting een ervaring kunnen krijgen die ze nog lang zullen herinneren", laat een woordvoerder weten. Bezoekers zijn dagelijks welkom tussen 10.00 en 19.00 uur.



Negen minuten

This is Holland opende in het najaar van 2017. Tijdens een bezoek van ongeveer een uur wordt de ontstaansgeschiedenis van Nederland gepresenteerd, gevolgd door een rit in een gigantische negen minuten durende vliegsimulator. In marketingmateriaal wordt de attractie een '5D flight experience' genoemd, maar de film in de simulator is niet driedimensionaal.

ZIE OOK: Vliegsimulator This is Holland in Amsterdam introduceert abonnement