Koninklijke Burgers' Zoo

Dierenpark Burgers' Zoo wordt grote escape room: Escape Zoo

De Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo fungeert in de voorjaarsvakantie als één grote escape room. Bezoekers kunnen van zaterdag 15 februari tot en met zondag 1 maart een geheim ontrafelen onder de noemer Escape Zoo. De activiteit zit inbegrepen bij de entreeprijs.



Het doel is om een dierendokter en haar assistente te helpen met hun zoektocht naar een verdwenen neushoornvogel met een gebroken pootje. "Ga met de schatkaart van de dierendokter op zoek naar de verborgen geheimen van de Mangrove, Ocean, Desert en Bush", staat in de beschrijving. "Ontdek tijdens je avontuur het lievelingseten van de neushoornvogel en lok 'm hiermee terug."





Er moet een code gekraakt worden om een speciale plattegrond te bemachtigen. Die vormt het startsein voor de educatieve speurtocht. "Door goed te kijken, te luisteren en samen puzzels op te lossen, komen de avonturiers telkens een stapje dichter bij de oplossing."



Acteurs

Deelnemers komen op de route ook acteurs tegen. Het concept is in elkaar gezet door DarkPark, een Nederlandse ontwikkelaar van escape rooms. Wie het interactieve spel afrondt, ontvangt als beloning een certificaat. Burgers' Zoo is in de vakantieperiode geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

